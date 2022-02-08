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Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью

Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью Азербайджанская Албано-Удинская христианская религиозная община во имя мира и человечности выразила готовность к сотрудничеству, к совместному проживанию на освобожденных от оккупации территориях с Армяно-григорианской церковью.
Религия
8 февраля 2022 г. 16:59
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью

Азербайджанская Албано-Удинская христианская религиозная община во имя мира и человечности выразила готовность к сотрудничеству, к совместному проживанию на освобожденных от оккупации территориях с Армяно-григорианской церковью.

Как сообщает Report, это отражено в заявлении общины.

"Толерантность азербайджанского народа, забота и поддержка Азербайджанского государства в отношении представителей всех религий дают основания говорить о том, что и к представителям Армяно-григорианской церкви будет проявлено гуманное отношение. Ярким примером этого уважения является армянская церковь “Святой Григорий”, расположенная в центре Баку, сохраненная и отреставрированная правительством Азербайджана. Несмотря на многовековое влияние и давление Армяно-григорианской церкви, нанесение большого ущерба албанскому наследию путем присвоения и фальсификации, мы также выражаем готовность во имя мира и человечности к сотрудничеству, к совместному проживанию на освобожденных от оккупации территориях с Армяно-григорианской церковью", - говорится в заявлении.

Отметим, что сегодня албанско-Удинская христианская религиозная община Азербайджана распространила заявление. Заявление подписал председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили.

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Версия на английском языке Albanian-Udi Christian community ready to cooperate with Armenian Gregorian Church, live together in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan alban-udi xristian dini icması: "Erməni Qriqoryan Kilsəsi ilə əməkdaşlığa, azad edilmiş ərazilərdə birgə yaşamağa hazırıq"

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