Азербайджан выделил финансовую помощь 10 религиозным общинам, 5 общин получили свидетельства - ФОТО

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Госкомитете по работе с религиозными организациями прошло заседание с участием председателей 10-ти получивших финансовую помощь и 5-ти недавно зарегистрированных религиозных общин. На заседании присутствовали зампреды госкомитета, завотделы и руководители религиозных общин. Об этом Report сообщили в пресс-службе госкомитета.

Первый заместитель председателя госкомитета Сайяд Салахлы в своем выступлении отметил значение подписанного президентом Ильхамом Алиевым соответствующего распоряжения по оказанию религиозным общинам материальной помощи в целях усиления просветительской работы, пропаганды национальных и духовных ценностей.

С.Салахлы сказал, что основная цель представленных общинами проектов с целью выделения финансовой помощи заключается в достижении высокого уровня работы на пути религиозного просвещения.

С.Салахлы рекомендовал религиозным общинам добиться на местах усовершенствования просветительской работы и доведения до общественности национальных и духовных ценностей в более широкой форме.

В то же время, первый заместитель главы комитета посоветовал председателям пресекать действия, способствующие межконфессиональным противостояниям, направлять деятельность возглавляемых ими общин на идеологическую борьбу с радикализмом, выступать из общенациональных интересов.

Затем недавно зарегистрированным религиозным общинам вручили свидетельства.

Отметим, что в соответствии с подписанным президентом Ильхамом Алиевым распоряжением от 27 ноября 2014 года, в течение 2015 года Госкомитет по работе с религиозными образованиями выделил финансовую помощь 87 религиозным общинам, 68 из которых исламские, а 19 - неисламские. На выделенные средства на местах общинами проводятся мероприятия, направленные на религиозное просвещение и пропаганду национальных и духовных ценностей.

Кроме того, в течение года Госкомитетом зарегистрированы 52 религиозные общины, 49 из которых исламские, а 3 - не исламские.