Азербайджан обсудил с Грузией сотрудничество в религиозной сфере

Глава Государственного агентства Грузии по религиозным вопросам Заза Вашакмадзе провел встречу с послом Азербайджана в этой стране Фаиком Гулиевым.

Глава Государственного агентства Грузии по религиозным вопросам Заза Вашакмадзе провел встречу с послом Азербайджана в этой стране Фаиком Гулиевым.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в Агентстве.

Глава агентства проинформировал посла о проводимой в Грузии религиозной политике и работе в этой области за последние годы.

По его словам, совместное мирное сосуществование шиитов и суннитов в Грузии рассматривается как положительный опыт и пример толерантности Грузии.

Ф.Гулиев в свою очередь заявил, что постарается внести вклад в дальнейшее развитие отношений между Азербайджаном и Грузией.

Стороны обсудили существующие связи между двумя странами и перспективы дальнейшего сотрудничества. Посол Азербайджана пригласил представителей агентства с официальным визитом в Баку.