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Автор "Словаря исламофобии": Во Франции на мусульман смотрят как на сепаратистов

Автор "Словаря исламофобии": Во Франции на мусульман смотрят как на сепаратистов ”Мусульманам нелегко жить во Франции, многие мусульмане переехали отсюда в другие страны"
Религия
15 марта 2023 г. 15:54
Автор Словаря исламофобии: Во Франции на мусульман смотрят как на сепаратистов

Мусульманам нелегко жить во Франции, многим из них пришлось переехать в другие страны.

Как сообщает Report, об этом доктор исторических наук Университета Париж-Сорбонна, автор книги ”Словарь исламофобии“ Камель Мезити заявил на международной конференции ”Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы“ в Баку.

“Когда 10 лет назад я написал книгу ”Словарь исламофобии", люди говорили, что я преувеличиваю. Но теперь мы видим, что живущие во Франции мусульмане не чувствуют себя французами. Они чувствовали себя более французами в других странах, нежели живя в самой Франции. Хотя это немыслимо, в настоящее время в этой стране наблюдается паранойя в отношении ислама. Они смотрят на мусульман как на сепаратистов”, - заявил Камель Мезити.

"Политики также используют этот инструмент для построения своей политической карьеры. Однако нельзя забывать, что у мусульман тоже есть права. В связи с этим каждый из нас должен бороться с исламофобией”, - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Author of Dictionary of Islamophobia: In France, Muslims are viewed as separatists
Версия на азербайджанском языке “İslamofobiya lüğəti”nin müəllifi: “Fransada müsəlmanlara separatçı kimi baxırlar”

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