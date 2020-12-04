Армянские священники пытались помешать служению Албано-удинской общины в Худавенге

Сегодня представители Албано-удинской христианской общины побывали с визитом в Кельбаджаре.

Сегодня представители Албано-удинской христианской общины побывали с визитом в Кельбаджаре.

Как сообщает Report, в рамках визита они также посетили монастырский комплекс Худавенг.

Во время визита стало известно, что в монастыре также находятся армянские священники. Было установлено, что они обратились для совершения богослужений и им было дано разрешение. Однако, когда представители Албано-удинской христианской общины попытались провести свое служение, между ними и армянскими священниками возник спор.

Армянские священники заявили, что разрешат им провести службу, но без проведения съемок. Позже спор был разрешен, и представители общины смогли провести свое служение.