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Армянские священники пытались помешать служению Албано-удинской общины в Худавенге

Армянские священники пытались помешать служению Албано-удинской общины в Худавенге Сегодня представители Албано-удинской христианской общины побывали с визитом в Кельбаджаре.
Религия
4 декабря 2020 г. 21:20
Армянские священники пытались помешать служению Албано-удинской общины в Худавенге

Сегодня представители Албано-удинской христианской общины побывали с визитом в Кельбаджаре.

Как сообщает Report, в рамках визита они также посетили монастырский комплекс Худавенг.

Во время визита стало известно, что в монастыре также находятся армянские священники. Было установлено, что они обратились для совершения богослужений и им было дано разрешение. Однако, когда представители Албано-удинской христианской общины попытались провести свое служение, между ними и армянскими священниками возник спор.

Армянские священники заявили, что разрешат им провести службу, но без проведения съемок. Позже спор был разрешен, и представители общины смогли провести свое служение.

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Версия на азербайджанском языке Erməni keşişlər Xudavəngdə alban-udilərin ibadətinə mane olmağa cəhd edib

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