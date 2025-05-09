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ANSA: Понтификат нового Папы будет сосредоточен на социальных темах и конфликтах

ANSA: Понтификат нового Папы будет сосредоточен на социальных темах и конфликтах На первое место своего понтификата новый Папа Римский Лев XIV поставил мир.
Религия
9 мая 2025 г. 02:50
ANSA: Понтификат нового Папы будет сосредоточен на социальных темах и конфликтах

На первое место своего понтификата новый Папа Римский Лев XIV поставил мир.

Как передает Report, об этом пишет итальянское агентство ANSA.

Отмечается, что из всех американских кардиналов он был самым близким своему предшественнику на престоле Святого Петра аргентинцу Франциску.

Роберт Фрэнсис Прево, уроженец Чикаго, большую часть жизни тоже провел в Латинской Америке, в Перу, а его папское имя - Лев - отсылает к его предшественнику конца XIX века, который считается автором "современной социальной доктрины" церкви.

"Выбор Прево может помочь сгладить разделение внутри церкви, поскольку он считается прогрессистом по многим темам, таким как прием мигрантов, внимание к бедным, но придерживается более консервативных позиций по теме гражданских прав", - пишет агентство.

Лев XIV призвал "строить мосты и диалог через встречу, единение". Агентство видит в будущем понтификате определенную преемственность линии Франциска, который внес немало нового в Римско-католическую церковь.

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