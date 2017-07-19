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    Аннулирована государственная регистрация места паломничества “Əli qədəmgahı” в Баку

    Было принято соответствующее решение

    Баку. 19 июля. Report.az/ В Баку аннулирована государственная регистрация одного из мест паломничества.

    Как сообщает Report, решение об аннулировании регистрации места паломничества “Əli qədəmgahı” в поселке Зых Сураханского района было принято от 14 июля 2017 года на общем собрании учредителей этого места паломничества.

    Отметим, что место паломничества “Əli qədəmgahı” имеет свидетельство о государственной регистрации под номером 111 от 8 мая 2002 года.

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