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Амреев: Обсуждается вопрос создания Совета духовных лидеров стран ОТГ

Амреев: Обсуждается вопрос создания Совета духовных лидеров стран ОТГ Обсуждается вопрос создания Совета духовных лидеров Организации тюркских государств.
Религия
19 октября 2022 г. 16:12
Амреев: Обсуждается вопрос создания Совета духовных лидеров стран ОТГ

Обсуждается вопрос создания Совета духовных лидеров Организации тюркских государств.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Багдад Амреев заявил на третьей встрече мусульманских религиозных лидеров стран ОТГ в Баку.

По его словам, очень важно укреплять сотрудничество между духовными управлениями стран ОТГ.

Он поблагодарил председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде за проведение такого рода мероприятия.

"Продолжается сотрудничество между духовными управлениями тюркских стран. Между рабочими группами сегодня состоялась встреча, и мы обсуждали учреждение совета духовных лидеров ОТГ", заявил Амреев, выразив надежду, что документ о создании подобного Совета будет подписан завтра в Шуше.

"Создание этого Совета будет способствовать углублению сотрудничества между тюркскими странами. Документ станет нашей дорожной картой", - добавил он.

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Версия на английском языке Amreyev: Turkic states discussing creation of Council of spiritual leaders
Версия на азербайджанском языке TDT Baş katibi: "Türk dövlətləri arasında dini əlaqələrin gücləndirilməsi çox vacibdir"

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