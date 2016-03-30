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    Аллахшукюр Пашазаде: Я имею право следить за событиями, происходящими в мечетях

    Я буду лично руководить этим делом

    Я буду лично руководить этим делом

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ "Как сообщалось, в мечетях будут установлены камеры безопасности. Я имею право следить за событиями, происходящими в мечетях".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. 

    "Я буду лично руководить этим делом. Я знаю, что некоторые силы будут политизировать этот вопрос. Однако пусть что хотят, то и говорят, я имею на это право как религиозный руководитель. Я имею право следить за событиями, происходящими в мечетях. Я должен знать, какие проповеди читают в мечетях". 

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