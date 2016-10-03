Аллахшукюр Пашазаде: Проведение шествий в день Ашуры запрещается

Лянкяран. 3 октября. REPORT.AZ/ "Организация уличных шествий в связи с церемонией Ашура считается нецелесообразной, поэтому запрещено фетвой".

Как сообщает южное бюро Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на региональной конференции в Центра Гейдара Алиева в городе Лянкяран на тему "Роль общественности в сохранении национально-моральных ценностей".

А.Пашазаде отметил, что религиозные церемонии будут проводиться в мечетях в свободной форме: "Все должны выполнять эти требования. В месяце Мухаррам все обряды должны проходить в мечети. В то же время, в день Ашуры будет проведена донорская акция в Лянкяране для нуждающихся".

Затем выступил председатель Государственной комиссии по делам с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, который рассказал о высоком развитии отношений государства и религии.

М. Гурбанлы отметил, что религиозная толерантность превратилась в норму сосуществования азербайджанского общества: "Толерантность в Азербайджане имеет очень крепкие основы, богатые традиции, древнюю историю и культурные корни. Наряду с этим, недоброжелательные силы всегда намеревались вмешиваться в религиозно-моральные вопросы нашего народа и путем внесения инородных элементов в наши традиции, пытаются направить людей по неправильному пути. Однако государство предпринимает превентивные меры в связи с этим".