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    Аллахшукюр Пашазаде: Проведение шествий в день Ашуры запрещается

    В день Ашуры будет проведена донорская акция в Лянкяране для нуждающихся

    Лянкяран. 3 октября. REPORT.AZ/ "Организация уличных шествий в связи с церемонией Ашура считается нецелесообразной, поэтому запрещено фетвой". 

    Как сообщает южное бюро Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на региональной конференции в Центра Гейдара Алиева в городе Лянкяран на тему "Роль общественности в сохранении национально-моральных ценностей".

    А.Пашазаде отметил, что религиозные церемонии будут проводиться в мечетях в свободной форме: "Все должны выполнять эти требования.  В месяце Мухаррам все обряды должны проходить в мечети. В то же время, в  день Ашуры будет проведена донорская акция в Лянкяране для нуждающихся".

    Затем выступил председатель Государственной комиссии по делам с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, который рассказал о высоком развитии отношений государства и религии.

    М. Гурбанлы отметил, что религиозная толерантность превратилась в норму сосуществования азербайджанского общества: "Толерантность в Азербайджане имеет очень крепкие основы, богатые традиции, древнюю историю и культурные корни. Наряду с этим, недоброжелательные силы всегда намеревались вмешиваться в религиозно-моральные вопросы нашего народа и  путем внесения инородных элементов в наши традиции, пытаются направить людей  по неправильному пути. Однако государство предпринимает превентивные меры в  связи с этим". 

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