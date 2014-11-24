Аллахшюкюр Пашазаде: "Мы не можем равнодушно наблюдать за актами бесчинства, которые ИГИЛ творит на Ближнем Востоке"

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Исламскую Республику Иран председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде принял участие в международной конференции "Взгляд исламских ученых на экстремизм и такфиризм" в городе Гум.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

Согласно сообщению, в мероприятии приняли участие известные мусульманские ученые и влиятельные общественные деятели из 83 стран мира. На конференции обсуждались такие темы как конфликты и войны, тенденции радикализма и экстремизма, террористические акты и преступления, совершаемые от имени религии, а также пути выхода из подобных глобальных проблем. Организатор международных мероприятий Аятолла Макарим Ширази отметил, что проведение конференции преследует две цели:

"Наша первая цель - собрать всех ученых исламского мира вне зависимости от их масхаба. Вторая - доказать миру, что то, что предъявляют такфиристы не является Исламом. Ислам - это религия любви и милосердия",- отметил он.

В рамках мероприятия Аятолла Макарим Ширази встретился с Шейх-уль-Исламом Аллахшукюр Пашазаде.

Председатель УМК поблагодарил организаторов конференции за радушный прием и передал приветствие президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева.

Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что взаимоотношения между Азербайджаном и Ираном опираются на принципы дружбы и братства. Он подчеркнул, что в укреплении этих отношений большую роль играет наличие общих ценностей между двумя братскими народами.

Аятолла Макарим Ширази в свою очередь поблагодарил Шейх-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде за участие в конференции и передал президенту Ильхаму Алиеву искренние приветствия.

24 ноября Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выступил с докладом на международной конференции.

Председатель УМК сказал, что определенные силы целенаправленно создали конфликтную ситуацию между мусульманским и немусульманским миром: “В современном мире под возгласами "Аллаху Акбар" отрезают голову мусульманам, не щадят ни детей, ни подростков, ни женщин, ни стариков. Человечество столкнулось с большой угрозой и самое страшное то, что внутренние и внешние враги Ислама объединились и пытаются очернить Ислам в глазах мирового сообщества, отнять у нас нравственность”.

Шейх-уль-Ислам затронул также армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: “Мы, как народ, ставший свидетелем оккупации Карабаха - неотъемлемой части Азербайджана, Ходжалинского геноцида, террора со стороны армянских экстремистов, разрушения родных краев, уничтожения исторических памятников, не можем оставаться равнодушными к массовым убийствам в Ираке, кровопролитию в Сирии, выходкам ИГИЛ на Ближнем Востоке, к военным преступлениям и террористическим актам в Кудсе. Поэтому самым эффективным средством в борьбе с экстремизмом, терроризмом, идеологической провокацией и с такфиризмом в целом мы считаем исламскую солидарность и сотрудничество миролюбивого общества ”.