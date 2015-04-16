​Аллахшюкюр Пашазаде: Демонстрация Арменией себя в мире в качестве "несчастной жертвы" является политическим лицемерием

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ "Мы категорически осуждаем кровопролития в Ираке, братоубийство в Сирии, творимый ИГИЛ беспредел, военные преступления в Иерусалиме и террористические акты". Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейхульислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде на международной конференции "Исламское просветительство и современная эпоха".

А.Пашазаде добавил, что сегодня Азербайджан пропагандирует научное и просветительское значение исламской религии, доводит до мировой общественности миролюбие и толерантность ислама: "К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с разрушительной деятельностью радикальных религиозных течений и направлений, которые относят себя к исламу. Ясно то, что мусульманский мир столкнулся лицом к лицу с большой опасностью и провокациями, которые могут привести к трагическому концу".

Он также отметил, что Армения, которая более 200 лет проводит политику депортации и геноцида в отношении азербайджанцев, демонстрирует себя в мире в качестве "несчастной жертвы" и это является политическим лицемерием: "Те, кто, исказив исторические факты, признает так называемый "геноцид армян", закрывают глаза на Ходжалинский геноцид, и до сих пор не могут дать политическую правовую оценку этой трагедии. Важным условием является объединение усилий представителей интеллигенции, науки и религии для установления спокойствия в мире, создания морально-нравственной основы общества и сохранения традиционных ценностей".