Аллахшукюр Пашазаде отправится с визитом в Испанию

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде 7 ноября отправится с визитом в Испанию.

Как сообщили Report в пресс-службе управления, визит состоится по приглашению Католического университета Мурсии.

Председатель УМК А.Пашазаде примет участие на конференциях на тему "Вклад межрелигиозного диалога в дело мира и мультикультуральную жизнь", которые пройдут 8-10 ноября в Мадриде и Мурсии. Конференции будут организованы в рамках "Года мультикультурализма", объявленного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На конференциях в Испании будут участвовать также государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным, мультикультуральным и религиозным вопросам Камал Абдуллаев, ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов.

Председатель УМК А.Пашазаде выступит на конференциях с докладом относительно существующей в Азербайджане обстановки толерантности.