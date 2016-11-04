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    Аллахшукюр Пашазаде отправится с визитом в Испанию

    Председатель УМК выступит на конференциях с докладом относительно существующей в Азербайджане обстановки толерантности

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде 7 ноября отправится с визитом в Испанию. 

    Как сообщили Report в пресс-службе управления, визит состоится по приглашению Католического университета Мурсии.

    Председатель УМК А.Пашазаде примет участие на конференциях на тему "Вклад межрелигиозного диалога в дело мира и мультикультуральную жизнь", которые пройдут 8-10 ноября в Мадриде и Мурсии. Конференции будут организованы в рамках "Года мультикультурализма", объявленного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

    На конференциях в Испании будут участвовать также государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным, мультикультуральным и религиозным вопросам Камал Абдуллаев, ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов. 

    Председатель УМК А.Пашазаде выступит на конференциях с докладом относительно существующей в Азербайджане обстановки толерантности.

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