Аллахшукюр Пашазаде запретил ахундам и имамам делать различия в направлениях религии

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ “Во время месяц Рамазан категорически запрещено в выступлениях верующих, в частности ахундов и имамов, называть имена направлений и делать различия между суннитами и шиитами".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде на заседании, посвященном месяцу Рамазан.

Он отметил, что в случае если в связи с этим ему дадут информацию проводящие по этому вопросу мониторинг сотрудники Государственного комитета по работе с религиозными структурами, тогда будут приняты меры в отношении этих верующих: "Потому что этот вопрос нас волнует постоянно".

Председатель комитета добавил, что в этом вопросе контроль будет осуществляться совместно с Государственным комитетом: "Поэтому сейчас я заявляю, что запрещаю в течении месяца вообще называть имена религиозных направлений и делать между ними различия и использовать выражения, способствующие разрозненности. Если сотрудники комитета подадут мне сигнал в связи с этим, сразу же будут приняты меры. Поскольку у нас нет различия по религиозным направлениям".