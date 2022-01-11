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Аллахшукюр Пашазаде встретится в Ватикане с Папой Римским

Аллахшукюр Пашазаде встретится в Ватикане с Папой Римским 12 января делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде отправится в Ватикан.
Религия
11 января 2022 г. 13:38
Аллахшукюр Пашазаде встретится в Ватикане с Папой Римским

12 января делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде отправится в Ватикан.

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, в состав делегации вошли представители религиозных конфессий, осуществляющих деятельность в Азербайджане.

Визит глав религиозных конфессий Азербайджана состоится по официальному приглашению главы Римско-католической церкви Папы Франциска.

В рамках визита азербайджанской делегации запланированы встречи с лидером мировых католиков - Папой Римским Франциском, а также с рядом высших должностных лиц Святого Престола.

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Версия на английском языке Allahshukur Pashazade to meet Roman Pope in Vatican
Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Vatikana gedir, Roma Papası ilə görüşəcək

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