Аллахшукюр Пашазаде встретится в Ватикане с Папой Римским

12 января делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде отправится в Ватикан.

12 января делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде отправится в Ватикан.

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, в состав делегации вошли представители религиозных конфессий, осуществляющих деятельность в Азербайджане.

Визит глав религиозных конфессий Азербайджана состоится по официальному приглашению главы Римско-католической церкви Папы Франциска.

В рамках визита азербайджанской делегации запланированы встречи с лидером мировых католиков - Папой Римским Франциском, а также с рядом высших должностных лиц Святого Престола.