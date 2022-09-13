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Аллахшукюр Пашазаде встретился с президентом Казахстана

Аллахшукюр Пашазаде встретился с президентом Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде.
Религия
13 сентября 2022 г. 13:04
Аллахшукюр Пашазаде встретился с президентом Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде.

Как сообщает Report со ссылкой на Nur.kz, глава государства выразил уверенность в том, что результаты Конгресса мировых духовных лидеров внесут вклад в общее единство перед лицом глобальных вызовов, в укрепление межнациональной гармонии, мира и стабильности.

Председатель УМК А.Пашазаде положительно оценил итоги последнего визита Касым-Жомарта Токаева в Баку, а также отметил, что Казахстан вносит важный вклад в развитие межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Qazaxıstanın Prezidenti ilə görüşüb

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