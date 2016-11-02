Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде встретился с послом Франции в Азербайджане Орелией Бушез.

Как сообщили Report в УМК, А.Пашазаде поделился впечатлениями, полученными от визитов во Францию и встреч с мусульманскими религиозными деятелями, вспомнил международные мероприятия с его участием.

А.Пашазаде заявил о развитии за последние годы отношений между двумя странами.

На встрече было отмечено, что Азербайджан является одной из редких стран, где не допускаются религиозная дискриминация и где в одной и той же мечети совершают намаз как сунниты, так и шииты. Шейхульислам подчеркнул, что это образ жизни Азербайджана и результат условий, созданных главой государства для граждан.

Председатель УМК ответил на вопросы посла Франции по поводу религиозной и духовной жизни Азербайджана.

На встрече также присутствовал первый заместитель председателя УМК муфтий Салман Мусаев.

В заключении встречи гостье вручили памятный подарок.