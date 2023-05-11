Аллахшукюр Пашазаде встретился с получившими назначения в мечети религиозными деятелями

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с группой религиозных деятелей, которые успешно сдали экзамены, проведенные Государственным комитетом по работе с религиозными организациями, и получили назначения в религиозные учреждения.
Об этом Report сообщили в УМК.
Отметив высокий уровень государственно-религиозных отношений в стране, председатель Управления выразил уверенность в том, что получившие назначение религиозные деятели внесут свой вклад в развитие этих связей.
В завершение религиозным деятелям были вручены Коран и книги, рассказывающие о деятельности УМК.