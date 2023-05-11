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Аллахшукюр Пашазаде встретился с получившими назначения в мечети религиозными деятелями

Аллахшукюр Пашазаде встретился с получившими назначения в мечети религиозными деятелями Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с группой религиозных деятелей, которые успешно сдали экзамены, проведенные Государственным комитетом по работе с религиозными организациями, и получили назначен
Религия
11 мая 2023 г. 17:23
Аллахшукюр Пашазаде встретился с получившими назначения в мечети религиозными деятелями

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с группой религиозных деятелей, которые успешно сдали экзамены, проведенные Государственным комитетом по работе с религиозными организациями, и получили назначения в религиозные учреждения.

Об этом Report сообщили в УМК.

Отметив высокий уровень государственно-религиозных отношений в стране, председатель Управления выразил уверенность в том, что получившие назначение религиозные деятели внесут свой вклад в развитие этих связей.

В завершение религиозным деятелям были вручены Коран и книги, рассказывающие о деятельности УМК.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAllahşükür Paşazadə məscidlərə yeni təyin olunan din xadimləri ilə görüşüb

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