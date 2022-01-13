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Аллахшукюр Пашазаде встретился с Папой Римским

Аллахшукюр Пашазаде встретился с Папой Римским Делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде находится в Ватикане по официальному приглашению главы Римско-католической церкви Папы Франциска.
Религия
13 января 2022 г. 17:39
Аллахшукюр Пашазаде встретился с Папой Римским

Делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде находится в Ватикане по официальному приглашению главы Римско-католической церкви Папы Франциска.

Как передает Report, в рамках визита состоялась встреча между шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде и главой Римско-католической церкви Папой Франциском.

Затем Папа Франциск встретился с делегацией, состоящей из глав представленных в Азербайджане религиозных конфессий.

Во встрече приняли участие посол Азербайджана во Франции и при Святом Престоле Рахман Мустафаев, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий Никоноров, епископ апостольской префектуры Римско-католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Roma Papası ilə görüşüb

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