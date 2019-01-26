Аллахшукюр Пашазаде встретился с главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ 26 января шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, находящийся с визитом в столице Республики Северная Осетия – Алания Российской Федерации – городе Владикавказ встретился с главой Республики Ингушетия Юнусбеком Евкуровым.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе УМК.

Отметим, что делегация во главе с шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде приняла участие в открытии здания мечети, переданной в распоряжение верующим после реставрации, осуществленной благодаря помощи Президента Азербайджана. В связи с этим событием, имеющем особое значение с точки зрения традиционных исторических культурно-духовных связей Азербайджана с Россией, Кавказом, Северной Осетией – Аланией, во Владикавказе состоялась конференция.

Высоко оценив эти мероприятия на встрече с шейх уль-исламом, руководитель Ингушетии Ю.Евкуров попросил председателя УМК передать приветствия и наилучшие пожелания Президенту Ильхаму Алиеву, которого он считает своим братом. На встрече состоялись обмен мнениями и консультации по дальнейшему развитию духовно-нравственных связей между Азербайджаном и Ингушетией, вопросам общекавказского значения.