О нас
Report Georgia
Аудио новости

Аллахшукюр Пашазаде встретился с генеральным викарием Ватикана

Аллахшукюр Пашазаде встретился с генеральным викарием Ватикана Делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде провела встречу с генеральным викарием Ватикана, главой собора Святого Петра кардиналом-дьяконом Мауро Гамбетти.
Религия
14 января 2022 г. 15:02
Аллахшукюр Пашазаде встретился с генеральным викарием Ватикана

Делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде провела встречу с генеральным викарием Ватикана, главой собора Святого Петра кардиналом-дьяконом Мауро Гамбетти.

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, кардинал Мауро Гамбетти выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между Ватиканом и Азербайджаном, отметив успешное развитие этих связей.

Поблагодарив кардинала за теплый прием, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил роль и значимость Азербайджана в развитии взаимодействия между цивилизациями и религиями.

Председатель УМК рассказал о присущей нашей стране толерантности и модели мирного сосуществования представителей различных конфессий, отметив, что в этом контексте наша страна является примером для всего мира.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом, подчеркивалось, что наша страна продолжает деятельность в направлении содействия межрелигиозному и межкультурному диалогу.

Кардинал Мауро Гамбетти отметил важность ремонтно-восстановительных работ, проводимых Фондом Гейдара Алиева в Ватикане и выразил признательность правительству Азербайджана, в частности, президенту Фонда Гейдара Алиева, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

М.Гамбетти отметил, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева подает пример истинной толерантности всему человечеству в то время, когда во многих уголках мира нарастает напряженность и конфликты, а некоторые круги, используя религиозный фактор, пытаются сеять рознь и вражду.

На встрече присутствовали посол Азербайджана во Франции и Ватикане Рахман Мустафаев, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий (Никоноров), апостольский префект Римско-католической церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете и первый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа, муфтий Салман Мусаев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAllahşükür Paşazadə Vatikanın baş keşişi ilə görüşüb

Другие новости из категории

Аллахшукюр Пашазаде встретился с Папой Римским
Аллахшукюр Пашазаде встретился с Папой Римским
13 января 2022 г. 17:39
Аллахшукюр Пашазаде встретится в Ватикане с Папой Римским
Аллахшукюр Пашазаде встретится в Ватикане с Папой Римским
11 января 2022 г. 13:38
Украинцы отметили Рождество в Габале
ФотоУкраинцы отметили Рождество в Габале
7 января 2022 г. 16:25
Православные христиане Азербайджана отмечают Рождество
ФотоПравославные христиане Азербайджана отмечают Рождество
7 января 2022 г. 10:32
Мечеть Ханым Фатимеи Захра открыта для верующих
ФотоМечеть "Ханым Фатимеи Захра" открыта для верующих
6 января 2022 г. 17:23
Назначен новый руководитель аппарата Госкомитета
Назначен новый руководитель аппарата Госкомитета
27 декабря 2021 г. 10:36
Христиане отмечают Рождество
Христиане отмечают Рождество
25 декабря 2021 г. 01:38
УМК: Граждане Азербайджана смогут совершать хадж со следующего года
УМК: Граждане Азербайджана смогут совершать хадж со следующего года
14 декабря 2021 г. 16:18
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
14 декабря 2021 г. 11:21
Гюндуз Исмаилов: Армяне стерли с лица земли наши религиозные памятники
Гюндуз Исмаилов: Армяне стерли с лица земли наши религиозные памятники
24 ноября 2021 г. 18:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi