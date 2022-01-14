Аллахшукюр Пашазаде встретился с генеральным викарием Ватикана

Делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде провела встречу с генеральным викарием Ватикана, главой собора Святого Петра кардиналом-дьяконом Мауро Гамбетти.

Делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде провела встречу с генеральным викарием Ватикана, главой собора Святого Петра кардиналом-дьяконом Мауро Гамбетти.

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, кардинал Мауро Гамбетти выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между Ватиканом и Азербайджаном, отметив успешное развитие этих связей.

Поблагодарив кардинала за теплый прием, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил роль и значимость Азербайджана в развитии взаимодействия между цивилизациями и религиями.

Председатель УМК рассказал о присущей нашей стране толерантности и модели мирного сосуществования представителей различных конфессий, отметив, что в этом контексте наша страна является примером для всего мира.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом, подчеркивалось, что наша страна продолжает деятельность в направлении содействия межрелигиозному и межкультурному диалогу.

Кардинал Мауро Гамбетти отметил важность ремонтно-восстановительных работ, проводимых Фондом Гейдара Алиева в Ватикане и выразил признательность правительству Азербайджана, в частности, президенту Фонда Гейдара Алиева, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

М.Гамбетти отметил, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева подает пример истинной толерантности всему человечеству в то время, когда во многих уголках мира нарастает напряженность и конфликты, а некоторые круги, используя религиозный фактор, пытаются сеять рознь и вражду.

На встрече присутствовали посол Азербайджана во Франции и Ватикане Рахман Мустафаев, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий (Никоноров), апостольский префект Римско-католической церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете и первый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа, муфтий Салман Мусаев.