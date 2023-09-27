Аллахшукюр Пашазаде: Воинственная риторика Гарегина II делает встречу с ним невозможной

Реваншистские высказывания религиозного лидера Армении Гарегина II, его призывы к войне и конфронтации делают встречу с ним невозможной.

Реваншистские высказывания религиозного лидера Армении Гарегина II, его призывы к войне и конфронтации делают встречу с ним невозможной.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что двусторонние встречи с Гарегином II всегда проводились при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По словам Пашазаде, встреча может состояться лишь в том случае, если в будущем Гарегин II сменит воинственную риторику на мирную.