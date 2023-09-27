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Аллахшукюр Пашазаде: Воинственная риторика Гарегина II делает встречу с ним невозможной

Аллахшукюр Пашазаде: Воинственная риторика Гарегина II делает встречу с ним невозможной Реваншистские высказывания религиозного лидера Армении Гарегина II, его призывы к войне и конфронтации делают встречу с ним невозможной.
Религия
27 сентября 2023 г. 18:06
Аллахшукюр Пашазаде: Воинственная риторика Гарегина II делает встречу с ним невозможной

Реваншистские высказывания религиозного лидера Армении Гарегина II, его призывы к войне и конфронтации делают встречу с ним невозможной.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что двусторонние встречи с Гарегином II всегда проводились при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По словам Пашазаде, встреча может состояться лишь в том случае, если в будущем Гарегин II сменит воинственную риторику на мирную.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: "Ermənistan dini liderinin əməlləri onunla görüşə imkan vermir"

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