Аллахшукюр Пашазаде в письме к Папе Римскому: Акция на дороге Лачын-Ханкенди не препятствует движению

14:23

Акция протеста представителей гражданского общества, проводимая против разграбления природных богатств Азербайджана и нанесения урона природе, носит мирный характер и не препятствует движению по дороге Лачын-Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламаАллахшукюра Пашазаде, адресованном Папе Римскому Франциску.

В письме, в частности, говорится: "Ознакомив Ваше святейшество, во всех вопросах отталкивающееся от критериев справедливости, с реалиями, просим Вас помочь нам в нашем мирном праведном деле. Не пожалейте усилий и молитв ради устойчивого мира в нашем регионе!"

Ваше святейшество, пользуясь случаем, от имени мусульман Азербайджана и своего имени еще раз искренне поздравляю Вас – лидера мировых католиков - с великим праздником - Рождеством, желаю Вам и всем вашим последователям всего наилучшего, желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и дальнейшего осуществления Вашей ценной деятельности. Да защитит Всевышний Землю и человечество от бед, дарует мир и процветание нашему миру! Аминь!"