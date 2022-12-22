О нас

Аллахшукюр Пашазаде в письме к Папе Римскому: Акция на дороге Лачын-Ханкенди не препятствует движению

Аллахшукюр Пашазаде в письме к Папе Римскому: Акция на дороге Лачын-Ханкенди не препятствует движению 14:23
Религия
22 декабря 2022 г. 15:04
Аллахшукюр Пашазаде в письме к Папе Римскому: Акция на дороге Лачын-Ханкенди не препятствует движению

Акция протеста представителей гражданского общества, проводимая против разграбления природных богатств Азербайджана и нанесения урона природе, носит мирный характер и не препятствует движению по дороге Лачын-Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламаАллахшукюра Пашазаде, адресованном Папе Римскому Франциску.

В письме, в частности, говорится: "Ознакомив Ваше святейшество, во всех вопросах отталкивающееся от критериев справедливости, с реалиями, просим Вас помочь нам в нашем мирном праведном деле. Не пожалейте усилий и молитв ради устойчивого мира в нашем регионе!"

Ваше святейшество, пользуясь случаем, от имени мусульман Азербайджана и своего имени еще раз искренне поздравляю Вас – лидера мировых католиков - с великим праздником - Рождеством, желаю Вам и всем вашим последователям всего наилучшего, желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и дальнейшего осуществления Вашей ценной деятельности. Да защитит Всевышний Землю и человечество от бед, дарует мир и процветание нашему миру! Аминь!"

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Allahshukur Pashazade tells Pope that protests on Lachin-Khankandi road doesn't impede traffic
Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Roma Papasına məktub ünvanlayıb: "Aksiya Laçın-Xankəndi yoluna maneə yaratmır"

Самое важное

Председатель КНР поздравил президента Азербайджана
Председатель КНР поздравил президента Азербайджана
22 декабря 2022 г. 13:49
Назначен временно исполняющий обязанности министра культуры
Назначен временно исполняющий обязанности министра культуры
22 декабря 2022 г. 13:42
Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
21 декабря 2022 г. 22:05
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
21 декабря 2022 г. 14:38
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
21 декабря 2022 г. 13:57
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
21 декабря 2022 г. 13:46
Васиф Талыбов подал в отставку
Васиф Талыбов подал в отставку
21 декабря 2022 г. 13:38
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
21 декабря 2022 г. 11:16
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 17:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi