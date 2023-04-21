Аллахшукюр Пашазаде: В Комиссии по вопросам помилования рассматриваются обращения в связи с приговоренными пожизненно

В Комиссии по вопросам помилования рассматриваются обращения в связи с приговоренными к пожизненному заключению.

В Комиссии по вопросам помилования рассматриваются обращения в связи с приговоренными к пожизненному заключению.

Как сообщает Report, об этом член Комиссии по вопросам помилования, председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх-уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде сказал журналистам.

"При рассмотрении обращений мы видим, что если осужденные вначале отрицали свою вину, то после признавались о содеянном", - отметил А.Пашазаде.

Председатель УМК подчеркнул, что вопрос в связи с помилованием приговоренных к пожизненному лишению свободы входит непосредственно в полномочия главы государства.