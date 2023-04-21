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Аллахшукюр Пашазаде: В Комиссии по вопросам помилования рассматриваются обращения в связи с приговоренными пожизненно

Аллахшукюр Пашазаде: В Комиссии по вопросам помилования рассматриваются обращения в связи с приговоренными пожизненно В Комиссии по вопросам помилования рассматриваются обращения в связи с приговоренными к пожизненному заключению.
Религия
21 апреля 2023 г. 10:34
Аллахшукюр Пашазаде: В Комиссии по вопросам помилования рассматриваются обращения в связи с приговоренными пожизненно

В Комиссии по вопросам помилования рассматриваются обращения в связи с приговоренными к пожизненному заключению.

Как сообщает Report, об этом член Комиссии по вопросам помилования, председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх-уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде сказал журналистам.

"При рассмотрении обращений мы видим, что если осужденные вначале отрицали свою вину, то после признавались о содеянном", - отметил А.Пашазаде.

Председатель УМК подчеркнул, что вопрос в связи с помилованием приговоренных к пожизненному лишению свободы входит непосредственно в полномочия главы государства.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: “Əfv Komissiyasında ömürlük məhbuslarla bağlı müraciətlərə baxılır”

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