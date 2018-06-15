Аллахшукюр Пашазаде: В Азербайджане нет дискриминации между мазхабами

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Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "Во время праздничного намаза Рамазана мы помолились и совершили намаз, чтобы Нагорный Карабах и другие оккупированные земли были освобождены в скором времени".

Как сообщает Report, об этом сегодня после праздничного намаза в мечети "Тезепир "сказал председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что независимое Азербайджанское государство - большая ценность народа:

"Мы должны ценить это богатство. Мы видели много трудностей, наши ученые подвергались репрессиям, книги сжигались, но сегодня "Коран" издается открыто, строятся мечети. В период СССР было 17 мечетей, сегодня в Азербайджане больше 2 тысяч мечетей. Кроме того, в стране есть синагоги, церкви. Государством созданы все условия для свободного вероисповедания верующих".

"В Азербайджане нет никакой дискриминации между мазхабами (религиозно-правовые школы в Исламе - ред.). В мире нет аналога этому. Мы, представители двух течений, вместе совершаем намаз, молимся. Это вытекает из высокого уровня отношений между религией и государством в стране. За создание таких условий мы благодарим президента Ильхама Алиева и Госкомитет по работе с религиозными образованиями. Сегодня во многих мечетях столицы, а также в Губе, Гёйчае совершается намаз единства. Желание единства, равенства заложено в нашем народе на генном уровне, это у нас в крови", - отметил председатель УМК.