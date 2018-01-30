Аллахшукюр Пашазаде: В Азербайджане для каждого гражданина созданы равные условия для вероисповедания

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Стамбул. 30 января. REPORT.AZ/ “Азербайджан одна из самых образцовых стран мира, где представители различных конфессий живут в условиях братства, мира и спокойствия. В нашей стране никогда не наблюдались антисемитские тенденции. Безусловно, все это показатели толерантности”.

Об этом турецкому бюро Report заявил находящийся с визитом в Турции председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он выделил, что в Азербайджане для каждого гражданина созданы равные условия для вероисповедания: “Особенно в последнее время построены новые мечети, места поклонения, нуждающиеся в ремонте были обновлены. В советский период в стране было всего 17 мечетей, сейчас имеется около 2000 мечетей. Это показывает, что в период независимости мы добились больших достижений в данной сфере. Мы должны быть благодарны общенациональному лидеру Гейдару Алиеву за этот день, когда у людей есть свобода совести, свобода вероисповедания, они могут спокойно жить и исповедовать веру без чьего-либо вмешательства. Мы обязаны им за этот путь духовности, начало которого было заложено общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и продолжается президентом Ильхамом Алиевым”.

Вюсаля Аббасова