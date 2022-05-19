Аллахшукюр Пашазаде: Угроза исходит не от религии, а от злоупотребления ею в политических целях

"К сожалению, в реальной жизни мы сталкиваемся со случаями злоупотребления религией в политических целях. Проявления ксенофобии и призывы к ненависти нарушают внутреннюю стабильность обществ и государств, порождают кризисы, противостояния и раздоры".
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде на международной конференции "Мультикультурный взгляд на приоритетные глобальные проблемы" в Баку.
Председатель УМК сказал, что в современный период разжигание ненависти, которое подстрекает к агрессии и насилию, перерастает в общечеловеческую угрозу и приводит к геноциду.
"Недавние попытки разжигания ненависти по религиозному признаку - попытки сжечь Коран в Швеции и Дании, должны быть решительно осуждены любым здравомыслящим обществом".
По словам Пашазаде, угроза исходит не от религии, а от злоупотребления религией в политических целях.