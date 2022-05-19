О нас

Аллахшукюр Пашазаде: Угроза исходит не от религии, а от злоупотребления ею в политических целях

Аллахшукюр Пашазаде: Угроза исходит не от религии, а от злоупотребления ею в политических целях "К сожалению, в реальной жизни мы сталкиваемся со случаями злоупотребления религией в политических целях. Проявления ксенофобии и призывы к ненависти нарушают внутреннюю стабильность обществ и государств, порождают кризисы, противостояния и раздоры
Религия
19 мая 2022 г. 09:57
Аллахшукюр Пашазаде: Угроза исходит не от религии, а от злоупотребления ею в политических целях

"К сожалению, в реальной жизни мы сталкиваемся со случаями злоупотребления религией в политических целях. Проявления ксенофобии и призывы к ненависти нарушают внутреннюю стабильность обществ и государств, порождают кризисы, противостояния и раздоры".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде на международной конференции "Мультикультурный взгляд на приоритетные глобальные проблемы" в Баку.

Председатель УМК сказал, что в современный период разжигание ненависти, которое подстрекает к агрессии и насилию, перерастает в общечеловеческую угрозу и приводит к геноциду.

"Недавние попытки разжигания ненависти по религиозному признаку - попытки сжечь Коран в Швеции и Дании, должны быть решительно осуждены любым здравомыслящим обществом".

По словам Пашазаде, угроза исходит не от религии, а от злоупотребления религией в политических целях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: "Təhlükə dindən deyil, dinin siyasi məqsədlərlə sui-istifadəsindən irəli gəlir"

Экслюзивные новости

Фарид Шафиев: Армянские войска на границе Пашиняну всецело не подчиняются
Фарид Шафиев: Армянские войска на границе Пашиняну всецело не подчиняются
19 мая 2022 г. 09:57
В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32
Состоится ли референдум на оккупированных территориях Украины?
Состоится ли "референдум" на оккупированных территориях Украины?
17 мая 2022 г. 18:14
В 37 школах Баку назначены новые директора
В 37 школах Баку назначены новые директора
17 мая 2022 г. 17:41
Рахид Алекберли: Строительство умного села и умного города создает основу для формирования кибер-среды
ФотоРахид Алекберли: Строительство "умного села" и "умного города" создает основу для формирования кибер-среды
17 мая 2022 г. 15:32
В Брюсселе состоятся дебаты по усовершенствованию Международной энергетической хартии
В Брюсселе состоятся дебаты по усовершенствованию Международной энергетической хартии
17 мая 2022 г. 14:30
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
17 мая 2022 г. 09:39
Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана
Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана
16 мая 2022 г. 18:25
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
16 мая 2022 г. 13:13
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
16 мая 2022 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi