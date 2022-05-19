Аллахшукюр Пашазаде: Угроза исходит не от религии, а от злоупотребления ею в политических целях

Аллахшукюр Пашазаде: Угроза исходит не от религии, а от злоупотребления ею в политических целях

"К сожалению, в реальной жизни мы сталкиваемся со случаями злоупотребления религией в политических целях. Проявления ксенофобии и призывы к ненависти нарушают внутреннюю стабильность обществ и государств, порождают кризисы, противостояния и раздоры

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