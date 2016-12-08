Аллахшукюр Пашазаде: Тот факт, что многие представляются муллами, уменьшил доверие народа к верующим

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "Каждая мечеть должна существовать за счет верующих, которые в ней молятся. Однако сегодня все мечети для деятельности просят помощи у государства".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на заключительном мероприятии прошедшего по совместному проекту УМК, Госкомитета по работе с религиозными структурами и Совета прессы двухнедельного семинара под названием "Национально-духовные ценности и средства массовой информации".

Председатель УМК сказал, что возникновение различных течений в религии не может быть воспринято нормально: "Тот факт, что многие представляются муллами, уменьшил доверие народа к верующим".

А.Пашазаде также внес ясность в вопрос о том, что в Шабранском районе УМК принадлежит земельный участок площадью в 1 770 га: "В одно время писали, что УМК отобрало у государства земельный участок в 1 770 га. Эту информацию опубликовали, не расследовав вопрос. Участок был добровольно передан нами беженцам из узбекской области Фергана".