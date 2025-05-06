Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Турцию

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Турцию.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Турцию.

Как сообщает Report, визит состоится по приглашению председателя Фонда стратегических и социальных исследований группы Мармара Аккана Сувера.

Пашазаде примет участие в 28-м Евразийском экономическом саммите, который пройдет в Стамбуле 7-8 мая.

В преддверии 40-летия фонда шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в саммите в качестве почетного гостя и выступит с речью. В мероприятии также примут участие государственные официальные лица, авторитетные религиозные деятели и политики из различных стран мира.