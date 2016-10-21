Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Иорданское Хашимитское Королевство.

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, визит состоится 22 октября по приглашению короля Абдуллаха II.

Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, являющийся действительным членом академии исламской мысли Аль ал-Бейт, выступит с докладом на 17-й конференции академии на тему "К графику исторических событий в жизни Пророка", которая состоится 23-25 октября в Аммане.

В рамках визита планируются встречи председателя УМК с официальными лицами Иордании.