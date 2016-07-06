Аллахшукюр Пашазаде: Сегодня во всех мечетях Азербайджана намаз был совершен в один и тот же день и в одинаковое время

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане представители суннитского и шиитского течения под влиянием других государств иногда отмечали праздник в разные дни.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, сегодня азербайджанский народ совершил праздничный намаз в один и тот же день, в одинаковое время: "Это еще раз указывает на то, что в Азербайджане нет разобщения между течениями. Согласно времени, указанному Шамахинской астрофизической обсерваторией Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), впервые во всех мечетях страны намаз был совершен в один и тот же день, в одинаковое время. Это демонстрирует наше единство".

А.Пашазаде отметил, что сегодня нигде во всем мире, где проживают мусульмане, нет единства: "Это показатель нашей толерантности. Государство хочет видеть нас единым. У нас есть большой враг и такая проблема, как Карабах. Если мы будем едины, никто не сможет победить нас. Совершение намаза в одинаковое время, звучание азана в одно и тоже время - очень важный вопрос. Мы решили и этот вопрос. Силы, желающие совершить провокацию в Азербайджане, не смогут ничего добиться, так как это единство никто не сможет нарушить".