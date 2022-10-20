Аллахшукюр Пашазаде: Сегодня Шуша вошла в историю как место формализации духовного единства тюркско-исламского сообщества

"Шушинская декларация, подписанная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым совместно с аксакалом тюркского мира, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несомненно, является важным историческим документом.

"Шушинская декларация, подписанная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым совместно с аксакалом тюркского мира, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несомненно, является важным историческим документом.

Учреждение сегодня в Шуше Совета руководителей религиозных управлений стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и подписание Положения организации, принятие совместного заявления также означает, что Шуша вошла в историю как место формирования духовного единства тюркско-исламского сообщества".

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сказал в Шуше во время выступления на 3-й встрече мусульманских религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств.

"Приняв в Шуше совместное заявление, мы вновь продемонстрировали всему миру наше глубокое уважение к своей священной религии, нашей общей истории, культуре и традициям. Мы выразили решимость играть активную роль в реализации решений и рекомендаций, принятых Организацией тюркских государств, в частности, в религиозно-духовной сфере", - сказал он.