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Аллахшукюр Пашазаде: Сегодня Шуша вошла в историю как место формализации духовного единства тюркско-исламского сообщества

Аллахшукюр Пашазаде: Сегодня Шуша вошла в историю как место формализации духовного единства тюркско-исламского сообщества "Шушинская декларация, подписанная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым совместно с аксакалом тюркского мира, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несомненно, является важным историческим документом.
Религия
20 октября 2022 г. 13:03
Аллахшукюр Пашазаде: Сегодня Шуша вошла в историю как место формализации духовного единства тюркско-исламского сообщества

"Шушинская декларация, подписанная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым совместно с аксакалом тюркского мира, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несомненно, является важным историческим документом.

Учреждение сегодня в Шуше Совета руководителей религиозных управлений стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и подписание Положения организации, принятие совместного заявления также означает, что Шуша вошла в историю как место формирования духовного единства тюркско-исламского сообщества".

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сказал в Шуше во время выступления на 3-й встрече мусульманских религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств.

"Приняв в Шуше совместное заявление, мы вновь продемонстрировали всему миру наше глубокое уважение к своей священной религии, нашей общей истории, культуре и традициям. Мы выразили решимость играть активную роль в реализации решений и рекомендаций, принятых Организацией тюркских государств, в частности, в религиозно-духовной сфере", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: "Bu gün Şuşa türk-İslam birliyinin mənəvi vəhdətinin rəsmiləşdiyi məkan kimi tarixə düşdü"

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