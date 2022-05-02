О нас
Аудио новости

Аллахшукюр Пашазаде: Решительно осуждаем осквернение религиозных ценностей и атрибутов

Аллахшукюр Пашазаде: Решительно осуждаем осквернение религиозных ценностей и атрибутов Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде прокомментировал недавнее случаи сжигания Корана в Швеции и Дании.
Религия
2 мая 2022 г. 15:08
Аллахшукюр Пашазаде: Решительно осуждаем осквернение религиозных ценностей и атрибутов

Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде прокомментировал недавнее случаи сжигания Корана в Швеции и Дании.

Как сообщает Report, он отметил, что это – наглядное доказательство призывов к ненависти на религиозной почве.

"Мы осуждаем это как гнусное действие. Решительно осуждаем любые проявления радикализма под видом свободы слова и религии, а также ксенофобию, антисемитизм, исламофобию и христианофобию, в частности, осквернение религиозных священных мест, ценностей и атрибутов. Важно пропагандировать эту позицию с трибун международных организаций, платформы Совета Европы. Нужно принять, что опасность исходит не от религии, а от ее политизации, злоупотребления ради политических целей. Сотрудничество религиозных и политических деятелей на международных платформах ради мира – требование времени. Мы все должны присоединиться к призыву его преосвященства Папы Римского Франциска к мировому сообществу в связи с этим - "…довольно, остановитесь, пусть смолкнет оружие, давайте займемся делом мира!" Я надеюсь, что эти инициативы посодействуют укреплению атмосферы взаимопонимания в международном масштабе!", - подчеркнул председатель УМК.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: "Dini dəyərlər və atributlarının təhqir olunması hallarını qətiyyətlə pisləyirik"

Другие новости из категории

В мечетях Гянджи совершены праздничные намазы
ФотоВ мечетях Гянджи совершены праздничные намазы
2 мая 2022 г. 15:05
В Страсбурге проходит конференция, посвященная межрелигиозному диалогу
В Страсбурге проходит конференция, посвященная межрелигиозному диалогу
2 мая 2022 г. 12:30
Зампредседателя УМК рекомендовал давать фитру деньгами
Зампредседателя УМК рекомендовал давать фитру деньгами
2 мая 2022 г. 11:26
В Баку совершен праздничный намаз в мечети Тезе Пир
ФотоВ Баку совершен праздничный намаз в мечети "Тезе Пир"
2 мая 2022 г. 11:07
В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз
ФотоВ мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз
2 мая 2022 г. 09:22
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан
2 мая 2022 г. 00:01
Названа дата начала месяца Мухаррам
Названа дата начала месяца Мухаррам
25 апреля 2022 г. 13:08
Православные Азербайджана отмечают Пасху
ФотоПравославные Азербайджана отмечают Пасху
24 апреля 2022 г. 11:21
Ночь аль-Гадр в мечети Ханым Фатимеи Захра
ФотоНочь аль-Гадр в мечети "Ханым Фатимеи Захра"
23 апреля 2022 г. 12:35
В Баку состоялось мероприятие по случаю празднования Пасхи
ФотоВ Баку состоялось мероприятие по случаю празднования Пасхи
22 апреля 2022 г. 18:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi