Аллахшукюр Пашазаде: Решительно осуждаем осквернение религиозных ценностей и атрибутов

Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде прокомментировал недавнее случаи сжигания Корана в Швеции и Дании.

Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде прокомментировал недавнее случаи сжигания Корана в Швеции и Дании.

Как сообщает Report, он отметил, что это – наглядное доказательство призывов к ненависти на религиозной почве.

"Мы осуждаем это как гнусное действие. Решительно осуждаем любые проявления радикализма под видом свободы слова и религии, а также ксенофобию, антисемитизм, исламофобию и христианофобию, в частности, осквернение религиозных священных мест, ценностей и атрибутов. Важно пропагандировать эту позицию с трибун международных организаций, платформы Совета Европы. Нужно принять, что опасность исходит не от религии, а от ее политизации, злоупотребления ради политических целей. Сотрудничество религиозных и политических деятелей на международных платформах ради мира – требование времени. Мы все должны присоединиться к призыву его преосвященства Папы Римского Франциска к мировому сообществу в связи с этим - "…довольно, остановитесь, пусть смолкнет оружие, давайте займемся делом мира!" Я надеюсь, что эти инициативы посодействуют укреплению атмосферы взаимопонимания в международном масштабе!", - подчеркнул председатель УМК.