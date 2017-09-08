Аллахшукюр Пашазаде провел встречу с Патриархом Московским и всея Руси

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, встреча состоялась в преддверии трехсторонней встречи религиозных лидеров России, Азербайджана и Армении по проблеме Нагорного Карабаха.

Предстоятель Русской Православной Церкви поблагодарил главу мусульман Кавказа за визит в Москву и отметил большой вклад шейха в развитие диалога между религиями и народами.

А.Пашазаде рассказал о мероприятиях, которые проходят в рамках Года межрелигиозной солидарности, объявленного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Стороны заявили о готовности продолжать сотрудничество на поприще миротворческого служения и выразили надежду, что предстоящая трехсторонняя встреча будет способствовать урегулированию конфликта на Кавказе.