Аллахшукюр Пашазаде призвал укреплять глобальный диалог для решения проблем экологии

В глобализирующемся мире возникают новые опасные тенденции, вызывающие обеспокоенность прогрессивной мировой общественности - искажение морально-этических критериев, веками укоренявшихся в человеческом сознании и нравственности, посягательство на религиоз

В глобализирующемся мире возникают новые опасные тенденции, вызывающие обеспокоенность прогрессивной мировой общественности - искажение морально-этических критериев, веками укоренявшихся в человеческом сознании и нравственности, посягательство на религиозные и культурные ценности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде на Глобальном саммите религиозных лидеров в преддверии COP29 в Баку.

Глава УМК считает, что основным источником проблем, угрожающих будущему человечества, включая глобальное потепление и другие климатические проблемы, является нарушение божественного порядка и отрыв людей от морально-нравственных корней.

"Для устранения этих пороков необходимо соблюдать культурно-нравственные нормы поведения, формировавшиеся веками, во всех сферах - в политике, экономике, межгосударственных отношениях", - сказал Пашазаде.

Он отметил, что сегодня, в современную эпоху роста угроз человеческой жизни и международной стабильности, крайне важно наращивать совместные усилия политических, общественных и религиозных лидеров и укреплять глобальный диалог для решения судьбоносных вопросов, связанных с окружающей средой и изменением климата.