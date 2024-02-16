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Аллахшукюр Пашазаде призвал религиозных деятелей приложить усилия для мира на Кавказе

Аллахшукюр Пашазаде призвал религиозных деятелей приложить усилия для мира на Кавказе Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде призвал религиозных деятелей приложить усилия для установления мира и стабильности на Кавказе.
Религия
16 февраля 2024 г. 16:16
Аллахшукюр Пашазаде призвал религиозных деятелей приложить усилия для мира на Кавказе

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде призвал религиозных деятелей приложить усилия для установления мира и стабильности на Кавказе.

Как сообщает Report, об этом Пашазаде сказал на встрече с исполняющим обязанности руководителя Азербайджанской и Бакинской епархии Русской православной церкви архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом.

Пашазаде отметил высокий уровень связей между УМК и Русской православной церковью.

Глава УМК напомнил, что Азербайджан с первых дней конфликта с Арменией выступал за мирное урегулирование, прилагал для этого усилия.

Он добавил, что благодаря единству азербайджанского государства и народа были освобождены исконные земли и восстановлен суверенитет Азербайджана. Религиозные лидеры в свою очередь должны прилагать усилия для установления мира и стабильности в регионе, сказал Пашазаде.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAllahşükür Paşazadə din xadimlərini Qafqazda sülh üçün səy göstərməyə çağırıb

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