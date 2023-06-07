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Аллахшукюр Пашазаде принял посла России в связи с завершением его дипмиссии в Азербайджане

Аллахшукюр Пашазаде принял посла России в связи с завершением его дипмиссии в Азербайджане Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова по случаю завершения его дипломатической деятельности в стране.
Религия
7 июня 2023 г. 15:42
Аллахшукюр Пашазаде принял посла России в связи с завершением его дипмиссии в Азербайджане

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова по случаю завершения его дипломатической деятельности в стране.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

Глава УМК высоко оценил усилия и практический вклад посла Михаила Бочарникова в развитие двусторонних отношений во время его деятельности в Азербайджане и пожелал ему дальнейших успехов.

Бочарников в свою очередь поблагодарил Аллахшукюра Пашазаде за искренние слова.

Он отметил особое значение образцового примера межрелигиозного диалога и сотрудничества между религиозным лидером мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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Версия на азербайджанском языке QMİ sədri Rusiya səfirini Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətinin başa çatması münasibətilə qəbul edib

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