Аллахшукюр Пашазаде принял посла России в связи с завершением его дипмиссии в Азербайджане

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова по случаю завершения его дипломатической деятельности в стране.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова по случаю завершения его дипломатической деятельности в стране.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

Глава УМК высоко оценил усилия и практический вклад посла Михаила Бочарникова в развитие двусторонних отношений во время его деятельности в Азербайджане и пожелал ему дальнейших успехов.

Бочарников в свою очередь поблагодарил Аллахшукюра Пашазаде за искренние слова.

Он отметил особое значение образцового примера межрелигиозного диалога и сотрудничества между религиозным лидером мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.