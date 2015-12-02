​Аллахшукюр Пашазаде принял нового посла Беларуси

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял нового чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Азербайджане Геннадия Ахрамовича.

Об этом Report сообщили в УМК.

На встрече выразили удовлетворенность высоким уровнем дружеских и добрососедских отношений между народами Азербайджана и Беларуси. Была отмечена большая роль религиозного сотрудничества в области развития исторических и традиционных связей.

Здесь также заявили о положительном опыте между УМК и религиозным центром Белоруссии - Патриархальной Экзархии в области межрелигиозного диалога.