​Аллахшукюр Пашазаде принял нового посла Беларуси

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял нового чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Азербайджане Геннадия Ахрамовича.
Об этом Report сообщили в УМК.
На встрече выразили удовлетворенность высоким уровнем дружеских и добрососедских отношений между народами Азербайджана и Беларуси. Была отмечена большая роль религиозного сотрудничества в области развития исторических и традиционных связей.
Здесь также заявили о положительном опыте между УМК и религиозным центром Белоруссии - Патриархальной Экзархии в области межрелигиозного диалога.
Aygün İbrahimovaАвтор новости
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