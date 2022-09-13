Аллахшукюр Пашазаде принимает участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде находится в Казахстане для участия в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде находится в Казахстане для участия в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, 13 сентября председатель УМК А.Пашазаде принял участие в XX сессии Секретариата съезда в Атриумном зале Дворца мира и взаимопонимания в Нурсултане (Казахстан).

На полях мероприятия председатель УМК, постоянный член Секретариата съездов лидеров мировых и традиционных религий А.Пашазаде встретился с председателем Сената парламента Казахстана, главой Секретариата съезда Мауленом Ашимбаевым.

14 сентября шейхульислам А.Пашазаде примет участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий на тему "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период" и выступит на пленарном заседании.