Аллахшукюр Пашазаде примет участие в религиозной конференции в Бахрейне

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие на религиозной конференции в Бахрейне.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в религиозной конференции в Бахрейне.

Как сообщили Report в УМК, исламская конференция по диалогу пройдет в Манаме 19 и 20 февраля под лозунгом "Одна умма, одна судьба" под покровительством короля Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы.

В мероприятии примут участие известные ученые, мыслители и религиозные деятели со всего мира.

Шейх уль-ислам А.Пашазаде выступит с речью на данной конференции. В рамках визита запланированы встречи Пашазаде с официальными лицами Королевства Бахрейн.