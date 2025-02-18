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Аллахшукюр Пашазаде примет участие в религиозной конференции в Бахрейне

Аллахшукюр Пашазаде примет участие в религиозной конференции в Бахрейне Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие на религиозной конференции в Бахрейне.
Религия
18 февраля 2025 г. 13:02
Аллахшукюр Пашазаде примет участие в религиозной конференции в Бахрейне

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в религиозной конференции в Бахрейне.

Как сообщили Report в УМК, исламская конференция по диалогу пройдет в Манаме 19 и 20 февраля под лозунгом "Одна умма, одна судьба" под покровительством короля Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы.

В мероприятии примут участие известные ученые, мыслители и религиозные деятели со всего мира.

Шейх уль-ислам А.Пашазаде выступит с речью на данной конференции. В рамках визита запланированы встречи Пашазаде с официальными лицами Королевства Бахрейн.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Bəhreyndə dini konfransda iştirak edəcək

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