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Аллахшукюр Пашазаде примет участие в Международном мусульманском форуме в Москве

Аллахшукюр Пашазаде примет участие в Международном мусульманском форуме в Москве Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде завтра поедет в Россию для участия в XX Международном мусульманском форуме "Путь мира: диалог как основа гармоничного сосуществования", который пройдет 21 сентября в Москве
Религия
18 сентября 2024 г. 14:58
Аллахшукюр Пашазаде примет участие в Международном мусульманском форуме в Москве

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде завтра поедет в Россию для участия в XX Международном мусульманском форуме "Путь мира: диалог как основа гармоничного сосуществования", который пройдет 21 сентября в Москве.

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, визит состоится по приглашению председателя Духовного управления мусульман РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

Форум посвящен 30-летию Духовного управления мусульман России и 40-летию религиозной деятельности муфтия Равиля Гайнутдина.

Председатель УМК выступит на форуме с докладом.

В рамках визита в Москву шейх-уль-ислам также встретится с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə sabah Rusiyaya gedir

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