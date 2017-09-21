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    Аллахшукюр Пашазаде посетит Турцию

    В рамках визита планируется встреча с новоизбранным председателем Управления по делам религии Турции Али Эрбашем и другими авторитетными лицами© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде 23 сентября отбудет в Турцию.

    Как сообщили Report в пресс-службе УМК, причиной визита является участие в организуемой 25 сентября этого года в Стамбуле международной конференции на тему "Исламская солидарность на примере турецко-азербайджанской дружбы".

    В международной конференции примут участие члены Милли Меджлиса Азербайджана, делегация из деятелей науки и религии.

    В рамках визита планируется встреча председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде с новоизбранным председателем Управления по делам религии Турции Али Эрбашем и другими авторитетными лицами.

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