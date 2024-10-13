Аллахшукюр Пашазаде посетит с визитом Узбекистан

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 14 октября посетит Узбекистан, где примет участие в Международной научно-практической конференции на тему "Ислам - религия мира и добра", которая проводится по инициативе и

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 14 октября посетит Узбекистан, где примет участие в Международной научно-практической конференции на тему "Ислам - религия мира и добра", которая проводится по инициативе и под эгидой президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как сообщили Report в Управлении, идея проведения мероприятия, которое состоится 15 октября в Ташкенте, была озвучена узбекистанским лидером во время его выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом году.

Председатель УМК А.Пашазаде выступит на церемонии открытия конференции. Она продолжит работу пленарным и тремя секционными заседаниями. Данное мероприятие является еще одним проявлением стремления Узбекистана, который исторически вносил вклад в исламскую цивилизацию, продолжить свою почетную, традиционную миссию в современную эпоху.

Ожидается, что в рамках визита в братскую страну Аллахшукюр Пашазаде примет участие в различных встречах высокого уровня.