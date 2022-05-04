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Аллахшукюр Пашазаде посетит Казахстан

Аллахшукюр Пашазаде посетит Казахстан Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) гаджи Аллахшукюр Пашазаде 5 мая посетит город Туркестан, Казахстан.
Религия
4 мая 2022 г. 13:34
Аллахшукюр Пашазаде посетит Казахстан

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) гаджи Аллахшукюр Пашазаде 5 мая посетит город Туркестан, Казахстан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

Целью визита является участие в международной научно-практической конференции на тему "Вклады тюркских народов в исламскую цивилизацию", которая пройдет 6 мая.

Участники конференции посетят мавзолей великого религиозного деятеля тюркского мира, основоположника философии суфизма Ходжи Ахмеда Ясави, проведут встречи в Международном казахско-турецком университете.

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