Аллахшукюр Пашазаде посетит Казахстан

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) гаджи Аллахшукюр Пашазаде 5 мая посетит город Туркестан, Казахстан.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) гаджи Аллахшукюр Пашазаде 5 мая посетит город Туркестан, Казахстан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

Целью визита является участие в международной научно-практической конференции на тему "Вклады тюркских народов в исламскую цивилизацию", которая пройдет 6 мая.

Участники конференции посетят мавзолей великого религиозного деятеля тюркского мира, основоположника философии суфизма Ходжи Ахмеда Ясави, проведут встречи в Международном казахско-турецком университете.