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Аллахшукюр Пашазаде посетит Бахрейн

Аллахшукюр Пашазаде посетит Бахрейн Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукур Пашазаде 3 ноября отправится с визитом в Бахрейн.
Религия
3 ноября 2022 г. 16:43
Аллахшукюр Пашазаде посетит Бахрейн

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукур Пашазаде 3 ноября отправится с визитом в Бахрейн.

Как сообщили Report в УМК, визит состоится в рамках приглашения на Бахрейнский международный форум диалога, который состоится 3-4 ноября 2022 года под патронажем короля Бахрейна Хамада бин Исы аль Халифа в партнерстве с Советом мусульманских аксакалов.

Форум, проводящийся с целью обсуждения общечеловеческих проблем, предусматривает участие главы Римско-католической церкви папы Франциска, ожидаются его выступление и обсуждения с религиозными лидерами. Председателя УМК на форум пригласил председатель Верховного Совета Бахрейна по вопросам ислама шейх Абдул Рахман бин Мохаммед бин Рашид Аль Халифа.

По приглашению шейха и старшего имама Аль-Азхар аш-Шарифа Ахмеда Ай-Тайиба член Совета мусульманских аксакалов А.Пашазаде примет участие и выступит на 16-м заседании Совета мусульманских аксакалов, которое состоится 4 ноября в столице Бахрейна Манаме.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Bəhreynə gedir, Roma Papası ilə görüşə bilər

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