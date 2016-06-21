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    Аллахшукюр Пашазаде: Посещение президентом Ильхамом Алиевым Нардарана воодушевило местных жителей

    Нардаранцы всегда поддерживали политику главы государства

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Посещение президентом Ильхамом Алиевым Нардарана и желание ознакомиться с проведенным там работами, воодушевило местных жителей". 

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде

    По его словам, в Азербайджане каждый, в том числе и жители Нардарана, поддерживают политику государства: "Посещение президентом Нардарана показывает, что для главы государства дорог каждый уголок Азербайджана". 

    А.Пашазаде отметил, что жители Нардарана остались довольны посещением президентом Ильхамом Алиевым поселка: "Нардаранцы всегда поддерживали политику главы государства. Так будет и впредь". 

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