Аллахшукюр Пашазаде: Посещение президентом Ильхамом Алиевым Нардарана воодушевило местных жителей

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Посещение президентом Ильхамом Алиевым Нардарана и желание ознакомиться с проведенным там работами, воодушевило местных жителей".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, в Азербайджане каждый, в том числе и жители Нардарана, поддерживают политику государства: "Посещение президентом Нардарана показывает, что для главы государства дорог каждый уголок Азербайджана".

А.Пашазаде отметил, что жители Нардарана остались довольны посещением президентом Ильхамом Алиевым поселка: "Нардаранцы всегда поддерживали политику главы государства. Так будет и впредь".