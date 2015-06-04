Аллахшукюр Пашазаде попросил помощи у Мубариза Гурбанлы

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде попросил помощи у председателя государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариза Гурбанлы предотвратить разницу во времени в трансляции азана по азербайджанскому телевидению.

Как сообщает Report, А.Пашазаде на совместном заседании совета казиев и научно-религиозного совета, которое состоялось 3 июня, сказал, что в Азербайджане хотя бы одно телевидение должно транслировать азан в свое время: "По различным телеканалам транслируется азан в часы, не совпадающие с календарем УМК. Трансляция азана по этим телеканалам должна быть запрещена. По этому поводу я обращаюсь к председателю Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубаризу Гурбанлы. Следует строго контролировать трансляцию азана на азербайджанском телевидении во время Рамадана. Если время этого азана не соответствует нашему календарю, следует запретить его трансляцию".

А.Пашазаде заявил, что разница во времени в трансляции азана способствует возникновению разногласий между религиозными группами и это недопустимо: "Это противоречит нашей религиозной толерантности и духовным ценностям".