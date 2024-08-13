Аллахшукюр Пашазаде поедет на поминки муфтия Карачаево-Черкесии

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в церемонии поминовения заместителя председателя Высшего религиозного совета народов Кавказа, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила-хаджи Бердиева.

Как сообщили Report в УМК, с этой целью А.Пашазаде 14 августа отправится в город Черкесск, столицу Карачаево-Черкесской Республики России.

Председатель УМК передаст соболезнования президента Азербайджана семье и близким покойного, руководству и общественности Карачаево-Черкесской Республики.

В рамках визита в Карачаево-Черкесскую Республику А.Пашазаде примет участие во внеочередном заседании Высшего религиозного совета народов Кавказа.