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Аллахшукюр Пашазаде поедет на поминки муфтия Карачаево-Черкесии

Аллахшукюр Пашазаде поедет на поминки муфтия Карачаево-Черкесии
Религия
13 августа 2024 г. 13:21
Аллахшукюр Пашазаде поедет на поминки муфтия Карачаево-Черкесии

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в церемонии поминовения заместителя председателя Высшего религиозного совета народов Кавказа, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила-хаджи Бердиева.

Как сообщили Report в УМК, с этой целью А.Пашазаде 14 августа отправится в город Черкесск, столицу Карачаево-Черкесской Республики России.

Председатель УМК передаст соболезнования президента Азербайджана семье и близким покойного, руководству и общественности Карачаево-Черкесской Республики.

В рамках визита в Карачаево-Черкесскую Республику А.Пашазаде примет участие во внеочередном заседании Высшего религиозного совета народов Кавказа.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Rusiyada Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının iclasına qatılacaq

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