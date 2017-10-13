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    Аллахшукюр Пашазаде отправится в Узбекистан

    Планируются встречи шейх-уль-ислама и азербайджанской делегации с высокопоставленными лицами Узбекистана© Report

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде 17 октября отправится в Узбекистан.

    Как сообщили Report в УМК, целью визита является участие 18 октября в Ташкенте в международной конференции на тему "Исламская солидарность на примере азербайджано-узбекистанской дружбы", организуемой совместно Управлением мусульман Кавказа, Госкомитетом по работе с религиозными структурами, Комитетом по делам религий при Кабинете министров Узбекистана и Управлением мусульман Узбекистана.

    В УМК сообщили, что вслед за проведенными в Баку, России, Финляндии, Франции, Турции мероприятиями в рамках объявленного президентом Ильхамом Алиевым Года исламской солидарности в организуемой в Ташкенте международной конференции на тему "Исламская солидарность на примере азербайджано-узбекистанской дружбы" примет участие делегация из членов азербайджанского парламента, руководства НАНА, видных научных и религиозных деятелей.

    В рамках визита планируется посещение делегацией Бухары и Самарканда.

    Планируются встречи шейх-уль-ислама и азербайджанской делегации с высокопоставленными лицами Узбекистана.

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