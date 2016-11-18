Аллахшукюр Пашазаде отправится в Россию

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 21 ноября отправится в Москву.

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, целью визита является участие в праздновании 70-летнего юбилея Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

В ходе визита, который продлится до 23 ноября, председатель УМК встретится один на один с Патриархом Кириллом, а также примет участие в широкомасштабных торжественных мероприятиях и приеме, посвященных юбилею.